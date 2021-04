Dubai, 12 modelle nude sul balcone: arrestate | video

La polizia di Dubai ha arrestato dodici donne con l'accusa di dissolutezza e oltraggio alla pubblica decenza. Le ragazze, presumibilmente modelle, sono state filmate in pieno giorno nell'esclusivo quartiere di Dubai Marina. Il video e le immagini delle modelle sono stati diffusi rapidamente in rete tanto da far scattare gli arresti. Le donne rischiano fino a 6 mesi di reclusione e una multa di 5.000 dirham, circa 1.150 euro.

Guarda tutti i video

Dubai: Inaugurato il Water Canal None

Dubai: la casa degli alberghi di lusso None