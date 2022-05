Ecco la colonna di pullman carica dei soldati ucraini che si sono arresi ad Azovstal. I mezzi si dirigono verso il centro di detenzione sotto il controllo russo scortati da alcuni carri armati mentre in cielo vola un elicottero d'attacco russo. La sorte dei soldati non è per nulla chiara e si teme addirittura la condanna a morte. SI spera invece in uno scambio di prigionieri.