Azovstal, messaggio dal comandante Azov: "Nell'acciaieria è in corso una sanguinosa battaglia"| Video

"L'esercito russo ha fatto irruzione nello stabilimento per il secondo giorno consecutivo. Sono in corso battaglie pesanti e sanguinose"- dice comandante del reggimento Azov Denis Prokopenko in un video messaggio notturno dall'interno dell'acciaieria Azovstal assediata dalle truppe di Mosca - Ringrazio il mondo intero per l'enorme sostegno - ha aggiunto -Nonostante tutto, continuiamo a eseguire l'ordine: mantenere la difesa".

Guarda tutti i video

Mariupol, l'evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovstal | Video È iniziata l'evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovsta a Mariupol. Il piano è ...

Mariupol, l'ultimo messaggio dei marines ucraini | Video Un ultimo disperato messaggio da parte dei Marines ucraini:" Questo potrebbe essere ...