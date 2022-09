Attacco russo a convoglio di civili in fuga | video

Sono una dozzina i civili uccisi da un attacco russo in Ucraina. Si trattava di un convoglio di auto con civili che stava cercando di lasciare una delle zone più calde dei combattimenti, quella di Zaporizhia, dove si trova la nota centrale nucleare. Gli aerei hanno colpito dall'alto senza dare ai civili modo e tempo per mettersi in salvo.