Milano in zona gialla: assembramenti in Piazza Duomo | video

Aperta la caccia ai regali natalizi. Da ieri la Lombardia è diventata zona gialla e in tantissimi non hanno rinunciato ad un giro per i negozi del centro di Milano. Peccato però che in troppi abbiano avuto la stessa idea di riversarsi nelle stesse strade e nelle stesse piazze ai medesimi orari. Distanze azzerate e assembramenti per le vie dello shopping. Sarà solo l'inizio della terza ondata?

