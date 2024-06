Violenta grandinata nel mezzo del Lago Powell, in Arizona | video

Sono drammatiche le immagini girate sul Lago Powell, in Arizona, a due passi dal Grand Canyon. Le persone che si trovavano in mezzo alle acque del lago sono state sorprese da un violento temporale da cui è scaturita una grandinata molto forte con chicchi di ghiaccio grandi come palline da tennis che, cadendo nell'acqua, danno l'effetto come di proiettili caduti dal cielo.