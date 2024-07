Turbolenza sul volo Madrid-Montevideo. 30 feriti | video

30 feriti, di cui uno in condizioni serie, tanta paura ed un atterraggio di emergenza. Sono gli effetti della turbolenza in cui è incappato un volo Air Europe decollato a Madrid e diretto a Montevideo, in Uruguay. A poche ore dall'atterraggio l'aereo si è trovato in mezzo alla turbolenza che ha scosso per alcuni interminabili secondi la cabina ed i passeggeri, sbalzando molti dai propri sedili al punto che, come si vede in questo video, un uomo si è trovato nelle cappelliere destinate ai bagagli a mano. Il comandante è stato costretto a virare ed atterrare in Brasile dove sono stati soccorsi dal personale sanitario e della compagnia aerea.