Soldati dell'Iran sequestrano nave mercantile | video

“I Pasdaran hanno sequestrato una nave legata a Israele" lo dicono fonti di informazione dell'Iran. Questo video diffuso dall’Associated Press mostra i commando che effettuano un’irruzione con elicottero su una nave vicino allo Stretto di Hormuz.

Un funzionario della difesa del Medio Oriente ha identificato l’attacco come opera dell’Iran. La nave coinvolta sarebbe la Msc Aries, di bandiera portoghese e affiliata alla Zodiac Maritime di Londra, parte del Gruppo Zodiac di Eyal Ofer, miliardario israeliano. L’incidente era stato segnalato in precedenza dallo United Kingdom Maritime Trade Operations, che però non aveva fornito dettagli sull’abbordaggio avvenuto nel Golfo di Oman, nelle vicinanze di Fujairah. Un funzionario della difesa, che ha preferito mantenere l’anonimato, ha condiviso il video con l’AP. Sebbene AP non abbia potuto verificarlo immediatamente, sembra corrispondere ai dettagli dell’incidente e l’elicottero appare simile a quelli usati dalla Guardia Rivoluzionaria paramilitare iraniana, nota per precedenti raid navali.