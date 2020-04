Palermo, finisce in discarica la grigliata abusiva sul terrazzo a Pasqua

Sedie, tavoli, griglia, bicchieri e posate, tutto finito in discarica. E' finita così la grigliata del giorno di Pasqua in piena quarantena in un quartiere popolare a Palermo. La grigliata ed i suoi video di giovani intenti a ballare e ridere sui tetti ha fatto il giro del web. La Polizia ha per prima cosa inviato un elicottero contro il quale i ragazzi hanno addirittura fatto esplodere fuochi artificiali. Poi però l'arrivo degli agenti, una decina, in tutto ha posto fine a quella che ritenevano una goliardata. Tutti sono stati denunciati