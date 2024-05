Messico: crolla un tendone, 9 morti e 50 feriti | video

Nove persone sono morte un'altra cinquantina sono rimaste ferite nel nord del Messico per il crollo di un tendone che aveva appena ospitato il candidato presidenziale Jorge Álvarez Máynez.Il bilancio si è aggravato nelle ore successive all'incidente.La tragedia è avvenuta nella località di San Pedro Garza, che fa parte dell'area metropolitana del centro industriale di Monterrey. Il tendone che ospitava il podio del candidato presidenziale Álvarez Máynez è crollato mentre la regione è stata colpita da temporali, forti venti e forti piogge. Máynez, 38 anni, terzo nei sondaggi per le elezioni del 2 giugno, e altri membri del suo partito sono riusciti a mettersi in salvo