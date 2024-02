L’Ucraina abbatte nave russa nel Mar Nero | video

L'Ucraina, nonostante le sfide sul fronte terrestre, ha inflitto colpi significativi nel Mar Nero. Un drone marittimo ha centrato la nave da sbarco russa Kunikov, causando danni gravi e possibilmente il suo affondamento. Gli ucraini hanno utilizzato con successo battelli, forse i Magura 5v, per avvicinarsi alla nave evitando il fuoco difensivo. Le perdite russe includono sei o sette navi logistiche come la Kunikov, oltre all'ammiraglia Moskva. Questi successi sono attribuiti a un'ottima intelligence, pazienza nella ricerca del bersaglio, miglioramento continuo delle tattiche e mezzi, e agli errori del nemico. Tuttavia, la situazione critica persiste per le truppe ucraine a Avdiivka, con gli invasori che minacciano di accerchiare la zona.