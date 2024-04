Londra, cavalli fuggono durante un'esercitazione. Cinque feriti | video

Durante un'esercitazione, due cavalli, di cui uno apparentemente coperto di sangue, della Household Cavalry della famiglia reale sono scappati, causando un caos per le strade del centro di Londra. I social media sono stati invasi da video degli animali in fuga. Uno dei cavalli ha poi causato un incidente con un autobus turistico. Tre dei soldati coinvolti stanno ricevendo cure per ferite non gravi. I cavalli sono stati recuperati, al sicuro e sotto cure veterinarie.