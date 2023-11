Islanda: crepa a terra spaventa la città di Grindavik | video

Una imponente fenditura che emette vapore si è aperta nel cuore della città di Grindavik in Islanda, mentre la nazione insulare si prepara a una possibile eruzione vulcanica. L'Ufficio meteorologico ha affermato che, in questa fase, non è possibile determinare con precisione se e dove il magma potrebbe emergere in superficie. Le autorità hanno innalzato il livello di allerta aereo a arancione, a causa dell'incremento del rischio di un'eruzione vulcanica.

Le eruzioni vulcaniche rappresentano una minaccia significativa per il traffico aereo, poiché possono rilasciare ceneri estremamente abrasive nell'atmosfera, mettendo a rischio i motori degli aeromobili, danneggiando i sistemi di controllo del volo e causando una notevole diminuzione della visibilità. Un grave episodio vulcanico in Islanda nel 2010, con il vulcano Eyjafjallajökull, causò notevoli disagi in Europa e Nord America, portando alla cancellazione di oltre 100.000 voli e provocando danni stimati intorno ai 3 miliardi di dollari alle compagnie aeree.