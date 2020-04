Il sindaco di Bareggio ai suoi concittadini:  "Vi sigillo in casa"

Quando ha visto la circolare del Viminale che consentiva le passeggiate con i bambini nei pressi di casa, Linda Colombo, prima cittadina del comune alle porte di Milano, non ci ha visto più. "Sono molto incazzata", si è sfogata in diretta Facebook. "Per me è spazzatura - ha detto mostrando il documento del ministero - non consento ai miei concittadini di uscire, a costo di sigillarvi in casa".

Il sindaco di San Severo sulle mascherine a 10 euro Lo sfogo in diretta Facebook del vulcanico sindaco del comune in provincia ...

Messina, Droni Con La Voce Del Sindaco Che Urla Contro Chi Esce Misure contro i trasgressori a Messina Il sindaco di Messina, Cateno De ...