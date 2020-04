Il runner non si ferma all'alt, inseguito dal carabiniere

In barba ai divieti imposti per via dell'emergenza Coronavirus, aveva deciso di mettere le scarpe da ginnastica per una corsetta sulla spiaggia di Pescara. Ma quando un militare dell'Arma si è accorto di lui, ha accelerato il passo ed è fuggito. Per un po' è anche riuscito a seminarlo, ma è stato fermato poco dopo e multato. Ecco l'inseguimento ripreso da un passante. Il video diventato virale

Scherzo-supermercato-gatto In un supermercato a Napoli una signora è vittima di uno scherzo. ...

Cavalli in contromano Forlanini Lo stupore di un automobilista in viale Forlanini a Milano che dal ...