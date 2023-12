Ecco il tunnel da record di Hamas sotto Gaza | video

Ecco il più grande tunnel terroristico di Hamas mai scoperto a Gaza, un progetto costruito sotto la guida di Muhammad #Sinwar nel nord della Striscia di Gaza. L'IDF ha effettuato operazioni esplorative nel tunnel e finora ha scoperto oltre 4 km del percorso del tunnel, che raggiunge una profondità massima di circa 50 metri. Il pozzo più vicino del tunnel si trova a circa 400 metri dal valico di #Erez, che negli ultimi anni è stato utilizzato per il passaggio di lavoratori, commercianti e pazienti per cure mediche in Israele. Nel filmato la visita del Ministro della Difesa israeliano Yoav Galant nel tunnel terroristico.