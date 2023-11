5 persone, tra cui tre bambini, sono stati accoltellati in una scuola di Dublino. Un uomo sarebbe stato fermato dalla Polizia. Non si conoscono al momento le ragioni dell'attentato.

Uno dei 5 feriti, sembra uno dei bambini, è in gravi condizioni all'ospedale. Le altre persone non sarebbero in pericolo di vita.