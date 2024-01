Donna accoltellata sull'autobus a Milano dall'ex compagno | video

Un uomo ha tentato di uccidere l'ex compagna a coltellate, dopo una lite, sull'autobus della linea 98 a Milano, nella notte tra il 29 e il 30 dicembre scorsi. La donna, una cittadina salvadoregna di 46 anni, è crollata sotto le 12 coltellate sferrate.

Nel video della telecamera di sorveglianza si vede un passeggero che tenta invano di difenderla. Soccorsa in tempo, anche se in pericolo di vita, si è ripresa ed è stata dimessa il 7 gennaio. L'8 sera invece è stato arrestato il suo aggressore, un cittadino peruviano di 54 anni: la polizia lo ha arrestato per tentato omicidio, rapina e atti persecutori.