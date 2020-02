Coronavirus, blocchi stradali a Codogno

Il focolaio di Coronavirus che ha colpito Codogno ha portato Regione Lombardia a stabilire la chiusura della città, di fatto messa in quarantena. In questo video si vedono gli agenti di Polizia bloccare camion ed auto che provano ad entrare in città...

Decisa anche la chiusura dei negozi e delle scuole, oltre all'ospedale dove è scoppiato il focolaio.

