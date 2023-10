Carri armati di Israele a Gaza, raid mirati in attesa dell'offensiva | video

Le forze dell'IDF sotto il Comando della Brigata Givati (fanteria) hanno effettuato un raid mirato utilizzando carri armati Merkavà nel territorio della Striscia di Gaza settentrionale, come parte della preparazione dell'area per le prossime fasi del combattimento. L'incursione israeliana, avvenuta questa notte, è stata una “operazione lampo”, ha detto il portavoce dell'esercito, Olivier Rafowicz, a CNews. È durato “poche ore” e mirava a “distruggere le infrastrutture di Hamas”. "Decine di terroristi sono stati eliminati in questa operazione", ha aggiunto. I carri armati sono stati utilizzati “per avere una precisione molto maggiore sul terreno, con obiettivi precisi".