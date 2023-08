Il video della caduta dell'aereo di Prigozhin dimostra che sarebbe stato colpito da un missile

Ecco il video con le immagini del Challenger 600 che trasportava Evgeny Prigozhin precipitare al suolo. Sulla coda una scia di fumo bianco con l'apparecchio che cade, come si dice in gergo tecnico "a pera", senza alcuna possibilità di controllo. Da una prima analisi si evince che l'aereo, che non è dotato di difese anti-missile, sarebbe stato presumibilmente colpito da un razzo proprio sulla coda, mettendo fuori uso il timone e qualsiasi possibilità di controllo. Una versione confermata da alcuni messaggi sui canali Telegram vicini alla Wagner.