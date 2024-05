Attentato contro il primo ministro slovacco Robert Fico. Il video degli spari

Questa mattina, il primo ministro slovacco Robert Fico è stato vittima di un attentato mentre si trovava ad Handlova, diversi km lontano da Bratislava. Secondo i rapporti, diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati sulla scena dell'attacco e Fico è stato colpito da diversi proiettili al petto ed all'addome.

Il primo ministro è stato prontamente trasportato in ospedale,; le sue condizioni sono definite al momento moto serie.

«Oggi R. Fico è stato vittima di un attentato. Gli hanno sparato più volte ed è attualmente in pericolo di vita. E' stato trasportato in elicottero a Banská Bystrica, perché il trasporto a Bratislava richiederebbe troppo tempo a causa della necessità di un intervento urgente. A decidere saranno le prossime ore». Lo si legge in un aggiornamento postato sulla pagina Facebook del premier slovacco Robert Fico e rilanciato dai media slovacchi. Fico è in questo momento sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Gli inquirenti stanno indagando sull'incidente. L'attentatore è stato bloccato e fermato dalla Polizia. Sarebbe stato un uomo di 71 anni a sparare oggi al premier slovacco Robert Fico. A scriverlo sono diversi media slovacchi. Secondo il portale Denník N, il sospetto attentatore - arrestato immediatamente dopo gli spari - è nato nel 1953 e ha utilizzato una pistola legalmente posseduta. Per la tv Joj, l'uomo sarebbe originario della cittadina di Levice. Il portale web aktuality.sk identifica l'attentatore come "un uomo di sinistra di 71 anni, JC Bran" che tra l'altro avrebbe "pubblicato diverse raccolte di poesie" e "nel 2016 ha lavorato per un servizio di sicurezza privato". Al momento non ci sono conferme ufficiali sull'identità del sospetto attentatore e non si conoscono le possibili motivazioni dell'attacco.

Il Ministro dell'Interno ha da poco dichiarato che si «è trattato di un tentato omicidio volontario. Fico lotta tra la vita e la morte».