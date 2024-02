Attacco a base russa in Ucraina: 67 morti e 300 feriti | video

Ecco le prime immagini girate in un centro di addestramento e base operativa russa in Ucraina, presso il villaggio di Trudovskoye, dove due missili Himars ucraini hanno colpito la struttura durante una parata per l'arrivo di un alto generale russo. 67 i soldati uccisi, compreso l'alto ufficiale, e 300 i feriti, molti quelli in gravi condizioni.