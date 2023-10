HYROX domani a Milano: la gara l’Allianz MiCo

Si è tenuta il 3 ottobre, presso 10XATHLETICS, la conferenza stampa di lancio di HYROX Milano, la seconda tappa italiana del circuito HYROX che avrà luogo il 7 ottobre 2023, presso l’Allianz MiCo di Milano, evento patrocinato dal Comune di Milano.

Dal debutto in Italia, in meno di 5 mesi, HYROX ha registrato una crescita costante, costellata da tappe fondamentali quali HYROX Rimini (il primo evento in assoluto in Italia, con più di 1000 partecipanti in gara, svoltosi il 2-3 giugno 2023, all’interno di RiminiWellness), il consolidamento e la capillarità su tutto il territorio con, ad oggi, oltre 50 palestre affiliate, e HYROX Milano, il primo evento 100% HYROX, che ha registrato il SOLD OUT con 2500 atleti presenti.

Una progressione straordinaria che conferma come HYROX, in virtù del format da 8 km di corsa alternati a 8 allenamenti funzionali, da svolgere in gara e da allenare in palestra, sia in grado di intercettare un trend crescente nel mondo del fitness, quello degli atleti ibridi che si cimentano in uno sport differente: impegnativo e sfidante, ma anche inclusivo e divertente. Perché HYROX non è solo performance, è anche condivisione, amicizia e divertimento.

Niccolò Mornati, Director Summer Sports Infront Italy, spiega quale sia la prospettiva di crescita di HYROX in Italia. “L’impegno di Infront è di rafforzare, insieme ai nostri partner di Upsolut Sports, la presenza di HYROX in Italia, con 3 eventi che si terranno sul territorio nazionale nel corso della stagione sportiva 22-23, per poi crescere ulteriormente nel 2024/25. Del resto, è evidente l’impatto che HYROX sta avendo nel panorama del fitness nel nostro Paese. La fiducia in questa competizione è tale per cui stimiamo che, agli sponsor che già oggi credono nel brand, se ne aggiungeranno altri in vista delle prossime tappe”.

La conferenza stampa, dal carattere dinamico e interattivo, ha visto in una prima fase un’immersione vera e propria nella disciplina: i giornalisti, i media e gli ospiti hanno potuto vedere e provare, coadiuvati dagli Ambassador HYROX presenti in 10XATHLETICS, le stazioni di allenamento HYROX.

In seconda battuta, è stata data la voce agli Ambassador Camilla Massa ed Eugenio Bianchi, che hanno illustrato la filosofia e la mission alla base della disciplina: rendere lo sport accessibile a tutti e permettere di coltivare quotidianamente la propria passione, grazie alle palestre affiliate HYROX. Infine, è intervenuta la biologa nutrizionista Laura Crugnola, che ha offerto numerosi spunti dal punto di vista nutrizionale, relativi alla dieta migliore per prepararsi alla gara.

HYROX Milano si svolgerà il 7 ottobre 2023, dalle 9 alle 22, presso l’Allianz MiCo. L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito .

Prossima tappa: HYROX Torino

Il prossimo appuntamento da segnare in calendario è HYROX Torino, che si terrà il 3 febbraio 2024 presso Lingotto Fiere. Le iscrizioni apriranno il 9 ottobre 2023, sul sito hyroxitaly.com .

HYROX

Fondata nel 2017 da Christian Toetzke e Moritz Furste, HYROX è nato dal desiderio dei fondatori di un evento che riunisse i mondi della resistenza e del fitness funzionale in un format che replicasse le attività che i frequentatori abituali di palestra facevano nei loro allenamenti. HYROX colma il divario tra i tradizionali eventi di resistenza a lunga distanza e il fitness funzionale e attrae atleti competitivi e appassionati di ogni estrazione sportiva.

Cresciuto esponenzialmente in Europa e negli Stati Uniti, con le World Series di Amburgo che hanno visto 3.000 partecipanti, 10.000 spettatori e una copertura televisiva in diretta nel 2019, HYROX è stata sostenuta dagli investimenti di Infront Sports & Media Group e dalle importanti partnership di marchi internazionali, tra cui Puma e Redbull. Continua ora la sua rapida espansione globale, dopo la riduzione degli eventi di persona dovuti al Covid-19.

Infront

Infront, società di Wanda Sports Group, collega i tifosi e i consumatori ai più importanti eventi sportivi e offre tutto quello di cui il partner di un evento o un partner commerciale ha bisogno per il successo della sua attività. Con un team di oltre 1.000 esperti che lavorano in 44 uffici in più di 17 paesi in tutto il mondo, Infront è pronta ad affrontare qualsiasi sfida: soluzioni digitali innovative, soluzioni operative di alto livello per gli eventi, distribuzione dei diritti media a livello internazionale, vendite e attivazioni di sponsorizzazione, produzione di media all’avanguardia. Con sede centrale a Zug in Svizzera, Infront è #AllAboutSports. @infrontsports www.infront.sport

