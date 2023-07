Orso tenta di entrare in una Mercedes ma i proprietari urlano forte e lo spaventano | video

Grande orso selvatico si aggira in strada e tenta di entrare in una Mercedes parcheggiata vicino ad un bosco, ma i proprietari si mettono ad urlare e riescono a scacciare il temibile predatore. L'orso, infatti, comincia a indietreggiare premeditando una ritirata, per poi scappare dritto nel fitto bosco, spaventato dalle grida.