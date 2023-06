Sale sul cofano di una macchina e sfonda il vetro a calci | video

Una donna molto arrabbiata in mezzo ad una strada trafficata viene ripresa mentre tira pugni e calci addosso ad una macchina. Infine sale sul cofano per prendere a calci il parabrezza anteriore e con un calcio ben assestato riesce a sfondare il vetro. A quel punto la donna decide di mollare la presa sull'auto e se ne va. Il guidatore non reagisce all'attacco ma si limita ad allontanarsi anche lui alla fine dello scontro.