A lezione di nuoto | Video

Questo adorabile bulldog francese sembra avere la stoffa da vero nuotatore. Durante una lezione molto speciale, il piccolo, avvolto da un salvagente, si prepara per il suo primo tuffo. Muove le zampe avanti ed indietro come un abile pesciolino ed è subito pronto per immergersi nell'acqua. Che bravo!

