Due gatti scoprono la neve fresca e prendono un po' d'aria, rigorosamente al guinzaglio, in compagnia del padrone. Uno dei due si approfitta della situazione per tirargli una sberla sul muso, per poi far finta che nulla sia successo. Si gira subito dall'altra parte per evitare di essere punito. Vendetta o puro divertimento?

