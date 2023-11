«Il nuovo lusso della vacanza? Libertà e serenità»

«C’è un nuovo modo di vivere il turismo che molti confondono con il lusso ma che in realtà è una sorta di nuovo lusso: tranquillità, serenità, felicità». Il Mondo del turismo è vasto, enorme, diversificato e per questo le analisi degli addetti ai lavori sono varie e spesso si contraddicono tra loro. Ma è difficile non credere a queste parole se a dirle è Club Med, società che per esperienza, storia, vastità di destinazioni sparse in tutto il mondo ha davvero il reale polso della situazione.

«Dopo il Covid è evidente che le cose sono cambiate - dice Raabea Asnari, giovane e brillante Managing Director Southern Europe & Emerging Markets di Club Med - nell’idea di vacanza della gente. Per prima cosa è riesplosa la voglia di viaggiare ma in maniera diversa».

In maniera lussuosa?

«Il termine è per certi versi corretto, per altri meno. Non si cerca tanto il lusso inteso come l’essere serviti in ristoranti stellati con i guanti bianchi. Quello che davvero conta oggi per i clienti è la serenità, la tranquillità. Si cerca di non avere problemi e di potersi gestire il tempo in base ai propri desideri, senza forzature. Una vacanza libera, fai-da-te, senza pensieri, il più possibile modificabile e gestita su misura. Ecco, nelle nostre strutture proprio quello che da sempre, ed oggi ancora di più, offriamo ai nostri ospiti…».

Raabea Asnari, Managing Director Southern Europe & Emerging Markets, Club Med (Club Med)

C’è però una tendenza verso l’alto delle strutture in generale in Italia. Anche voi state percorrendo questa direzione?

«Un po’ si. Stiamo cercando di portare ad un livello qualitativo “Premium” diverse location. In Italia da questo punto di vista l’esempio più chiaro è quello del resort di Cefalù che ora ha il livello più alto possibile per spazi, servizi e cura dell’ospitalità a livello 5 stelle. Ma un po’ dappertutto abbiamo investito per migliorare estetica, attrezzature, nel complesso la qualità all’occhio e non solo di ogni nostra struttura».

Quali sono le previsioni e le aspettative per le vacanze ormai prossime di Natale?

«Innanzitutto dobbiamo dire che arriviamo da un 2023 che fin da gennaio ci ha dato grosse soddisfazioni e risultati in forte crescita per il mercato italiano con un +68% davvero notevole. E anche per Natale confermiamo la stessa tendenza al rialzo. Già oggi registriamo un +25% delle prenotazioni soprattutto per le destinazioni di montagna dato dalla grande voglia di vacanza ma anche dal fatto che gli italiani sanno che muovendosi prima possono risparmiare. E questa prenotazione anticipata addirittura la vediamo già per la prossima estate 2024, quindi con larghissimo anticipo».

Caro prezzi. Ci sono altri modi per difendersi dall’inflazione oltre alla prenotazione anticipata?

«Certo, soprattutto per quel che riguarda le destinazioni invernali legate al mondo dello sci Club Med può offrire nel suo pacchetto all inclusive anche degli skipass a prezzi vantaggiosi rispetto a quelli proposti normalmente al pubblico e che sappiamo anche quest’anno cresceranno in maniera decisa. In più offriamo anche 25 ore di lezione ai nostri clienti; tutto questo perché l’alto numero di strutture sparse lungo le Alpi ed il gran numero di clienti ci permette di avere dalle società che gestiscono gli impianti di risalita dei trattamenti agevolati. Insomma, sciare con Club Med conviene…»

Quali prospettive di crescita avete in Italia?

«Club Med non si ferma mai. Siamo sempre alla ricerca di nuove possibilità e destinazioni eccezionali. Ci saranno aperture in Sudafrica, in Giappone e anche in Brasile. Per quel che riguarda l’Italia poi siamo alla ricerca di nuove location per altre aperture. Stiamo valutando opzioni di ogni tipo: mare, montagna… chissà…»