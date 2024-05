Villa privata: l'ultima frontiera degli hotel e dei resort di lusso

A chi non basta più un hotel a cinque stelle per godersi una vacanza da re, a loro (ma forse anche a qualcun altro) ha pensato chi ha impreziosito alberghi a 5 stelle e resort con ville grandiose ridecorate in stile contemporaneo e con tutti i comfort e i lussi desiderabili per un soggiorno con i fiocchi. Insomma, piacciono sempre più le piccole magioni in campagna, in collina o al mare ma super esclusive, isolate e ideali per chi ha bisogno di staccare da tutto ma sente l’esigenza di conservare i servizi di un albergo principesco potendo poi utilizzare i servizi della struttura collegata.

Quiete, riservatezza ed esclusività insomma perché il nuovo lusso è proprio la privacy. Anche se vuoi organizzare feste indimenticabili a bordo piscina o in spiaggia al tramonto. Queste sono le soluzioni più cool del momento.