I ristoranti in Toscana che si meritano la stella

Sempre più spesso chi decide di andare a cena al ristorante non lo sceglie solamente per mangiare qualcosa ma cerca soprattuto di ritagliarsi il tempo per vivere un’esperienza polisensoriale che nutra corpo e anima e che lasci un bel ricordo di quella serata.

Le esperienze che restano impresse nei nostri cuori sono quelle che riescono a stimolare i cinque sensi e a farci provare suggestioni con colori, profumi, sapori speciali che stupiscono, godendo di atmosfere raffinate. Locali dove si mangia bene ce ne sono diversi, ma posti dove vivere un’esperienza grazie a piatti che sono vere e proprie opere d’arte in un ambiente spettacolare e con un servizio curato non sono molti.

Uno di questi ristoranti è La Sosta del Cavaliere, a Torri in provincia di Siena dove, partendo dalle materie prime della meravigliosa campagna toscana, potrete fare una vera e propria esperienza, un viaggio tra sapori e profumi da scoprire o riscoprire, guidati dal talentuoso Chef Leonardo Fiorenzani di recente entrato a far parte degli Ambasciatore del Gusto. Dal 2013, giorno della sua apertura, ad oggi tanta strada è stata fatta, grazie allo studio, alla ricerca, alla passione e alla dedizione totale dello Chef Leonardo e oggi questo splendido angolo è diventata una sosta imperdibile per i fine dining lover. Equilibrio è la parola che meglio rappresenta La Sosta del Cavaliere, eleganza ricercata negli arredi, grande intesa tra la cucina e la sala guidata magistralmente dalla Sommelier Michela Bigio, compagna di Leonardo e una piacevole sinfonia nei piatti tra gusto, acidità, croccantezza e scenografica presentazione.Alla Sosta del Cavaliere si può gustare le creazioni in grande riservatezza sia nelle sale interne, sia nei 7 salotti esterni da uno dei quali si può godere una spettacolare vista sulla torri della città del Palio. Qui si può ammirare l’orto, vera e propria fonte di ispirazione dello Chef Leonardo Fiorenzani dal quale ricava le materie prime con cui gioca e trasforma gli ingredienti con cotture e trattamenti per stupire e lasciare il segno. Un luogo del bello e del buono, del gusto e della raffinatezza dove trascorrere non solamente una bella serata ma vivere un’esperienza culinaria speciale a Siena.

Altro luogo del gusto è il ristorante l’Antica Casina di Caccia, nella splendida tenuta della Villa di Piazzano. Questo paradiso fu un maniero di Caccia del Cardinale Silvio Passerini, oggi meravigliosa residenza storica della prestigiosa catena Small Luxury Hotels al confine tra Umbria e Toscana. Passeggiare nei suoi giardini in una magica atmosfera godendosi una romantica vista su Cortona è come tornare indietro nel tempo e rivivere il fascino di un’antica dimora nobiliare del 1464. La cucina creativa dello Chef Gabriele Corrias è una miscela perfetta di tradizione ed un tocco di innovazione. Il motivo dominante del ristorante è il ritorno alla natura, dove molti dei prodotti sono di provenienza locale, alcuni del proprio orto, come i molti fiori edibili che sono coltivati nella proprietà usati per guarnire i piatti. Il pranzo e la cena nei mesi estivi sono serviti nel raffinato patio esterno. Particolarmente scenografica è la terrazza del bar, con uno sguardo al tramonto dove godersi dei momenti rilassanti con gli spettacolari cocktail del Passerini Louge realizzati sapientemente con prodotti locali ricercati, dai giocosi nomi danteschi o una bella bollicina della fornitissima e spettacolare cantina. Un luogo magico, servizi veramente curati, un’accoglienza calorosa e professionale fanno di questo luogo un paradiso terrestre dove poter sognare ad occhi aperti e vivere una bellissima favola.

Tra le onde del mare ed i profumi della macchia mediterranea si trova un’altra oasi del gusto: il Ristorante Oasi a Follonica del celebre chef Mirko Martinelli che ha saputo creare un ambiente dove l'identità culinaria si fonde con il rispetto per il mare e l'evoluzione della tradizione gastronomica. Un ristorante fra i più apprezzati della costa dove i piatti sono eseguiti con grande consapevolezza e conoscenza. Abbinamenti schietti e speciali, profumi raffinati e sapori intensi si alternano per regalare ottime sensazioni marine. Prima di iniziare una serata memorabile qui si può godere degli emozionanti tramonti sul mare, gustando gli ottimi cocktail di Francesco Porcelli. Il viaggio nelle “coccole” inizia all’ingresso, con il salottino chic e la spettacolare Cantina a vista climatizzata, la sala guidata magistralmente dalla moglie Valeria Scarlatti è raffinata ed accogliente con una struttura in legno bianco molto elegante dalla quale si può godere di una indimenticabile vista mare sul golfo e le isole. La cucina rappresenta l’evoluzione importante del patron che ama ricordare come per lui gli antipasti rappresentino il divertimento, i primi il gusto e i secondi la verità. L’Oasi è un viaggio nel mare dove i profumi e i sapori sono talmente forti e ben congegnati che ti ammaliano più delle sirene.

Come scrive Alessandro Baricco: «A volte le parole non bastano, allora servono i colori, le forme, le note e le emozioni». Ed è quello che questi templi del gusto creano ogni giorno con i loro piatti. Nella splendida campagna toscana o sul mare, sono destinazioni per chi vuole nutrirsi di emozioni e momenti indimenticabili.