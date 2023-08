Al lago la bellezza è a «Riva»

Non è solo un brand. Riva, con i suoi onorati 180 anni di storia, è prima di tutto uno stile di vita. «Per pochissimi eletti» si dirà. Non esattamente. Per calarsi nella leggenda e assaporare da protagonisti un universo unico in cui convivono bellezza ed eleganza, non è necessario possedere a tutti i costi uno dei mitici motoscafi.

Basta fare tappa in un Riva Destination, magari nell’ultimo inaugurato in ordine di tempo sulla sponda orientale del Lago di Como, precisamente a Lèzzeno, all’interno dello storico Yacht Club Eriolario, proprio a un passo da Bellagio (oltretutto la stagione è perfetta per una gita).

Come per le già rinomate location di Venezia, Montecarlo, Parigi, Mykonos, Opatija in Croazia e Palm Beach, anche qui il concept non cambia: il nuovo Private Deck è allestito nei minimi dettagli nell’inconfondibile, e artigianale, Riva style: ovunque spiccano cromature in acciaio, arredi in mogano, cuscinerie tinte dell’azzurro acquamarina più famoso del mondo.

Gli appassionati di lungo corso, inoltre, non potranno non notare alcuni pezzi emblematici della collezione Riva Brand Experience, come i tavoli Aquarama e le lampade Aquariva (acquistabili sul sito rivaboutique.it, insieme ad altri oggetti e accessori iconici, tra cui libri da collezione, modellini in scala di yacht, occhiali, foulard in seta, portachiavi, costumi, cappellini, t-shirt, set da bagno...).

Ma la favola non finisce qui: questa destinazione oltre a essere un hub d’élite per armatori, darà la possibilità agli appassionati del genere di provare un’esperienza indimenticabile, quella di mettersi al comando di un Riva «in carne e ossa» per esplorare le bellezze del lago.

La location, si diceva, è di recentissima apertura e Ferretti Group (cui il marchio Riva fa capo), per il debutto ha organizzato una spettacolare esibizione di sci nautico e wakeboard acrobatico, cui è seguita un’emozionante parata delle più belle barche Riva di tutte le epoche, Ariston, Tritone, Special e, naturalmente, Aquarama.