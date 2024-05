Castelfalfi, il tempo sospeso della natura e del benessere

La Toscana non finisce mai di stupire. Prendete ad esempio Castelfalfi (www.castelfalfi.com), un luogo custode della sua storia sulle tracce di un passato lontano (le origini risalgono all'epoca etrusca ma la prima testimonianza è datata 754 d.C in piena epoca longobarda quando furono costruite le due torri nella parte alta del borgo). Oggi lo ritroviamo in una nuova veste, non più castello feudale ma Comune indipendente.

Questa meta, se non lo è già, potrebbe diventare prossimamente un vero hot spot. E' un rifugio dove rigenerare corpo e spirito, dedicarsi al piacere dell'ozio, trascorrere giornate dai ritmi lenti, un'immersione nei colori e nei profumi dei fiori (all'epoca, l'illustre botanico Antonio Biondi arricchì Castelfalfi di un ampio giardino all'italiana sospeso in un panorama mozzafiato che si apre sulle colline ed è ancora oggi visibile di fronte alla Chiesa di San Floriano sempre all'interno del borgo dove la possibilità di accesso è sia per gli ospiti della tenuta sia per i visitatori esterni che possono passeggiare tra le stradine, fare shopping, gustare un gelato).

Sulla tenuta ha soffiato vento di rinnovamento grazie all'intervento della nuova proprietà: Sri Prakash Lohia ha acquistato Castelfalfi qualche anno fa; ha una personalità dalla visione cosmopolita e un gusto raffinato a cui si aggiunge la passione per il bello, l'arte e le più alte forme di artigianato; pare si sia innamorato al primo sguardo di questo paradiso incontaminato e lo stia valorizzando per portarlo al suo massimo splendore.

Protagonista assoluta è la natura che qui ci rammenta quanto dobbiamo rispettarla: tutto è progettato nel modo più ecologico possibile nella piena attenzione dei principi dell'agricoltura biologica, gestione delle risorse idriche con una autonomia del 100%, riciclaggio e sviluppo di energie rinnovabili. Numeri da capogiro a cominciare dalla superficie di 1100 ettari tra verde, due ristoranti e un terzo in arrivo, una Spa, ambienti silenziosi e discreti.

E proprio la nuova Spa, inaugurata a marzo, incontra la filosofia del brand RAKxa Welness Spa che approda direttamente dalla Thailandia nella sua prima sede europea. Dotata di piscina interna ed esterna riscaldata, con una paradisiaca miscela di millenaria cultura orientale del benessere fusa con le più moderne tecnologie, i trattamenti studiati per Castelfalfi vengono rivisitati in chiave toscana grazie all'impiego di oli essenziali estratti dalle erbe del territorio locale. L'ultima novità è la nuova suite di idroterapia con la sua vitality pool, per ridurre le infiammazioni, agevolare il rilassamento muscolare o semplicemente per rilassarsi. Un vero angolo di paradiso. Qui, ogni sogno o fantasia vi siete fatti saranno confermati: gli ospiti di tutte le età possono scegliere tra 40 esperienze outdoor e indoor: degustazioni in cantina con visite alle vigne, trekking tra i vigneti, corsi di cucina, caccia al tartufo. Potete anche diventare apicoltori per un giorno concedendovi un'esperienza immersiva per conoscere gli affascinanti meccanismi della società delle api. Basta indossare la tuta protettiva e via... alla "caccia" dell'ape regina!

Se si viaggia con i bambini, il Parco Avventura è l'idea perfetta per tenerli occupati oltre al Falfy Kids Club, che ha scelto il metodo Montessori per permettere ai bimbi dai 3 ai 6 anni di gestire tutte le attività da svolgere sia all'interno che nel parco giochi esterno.L'unicità della location che sembra lontana da "tutto" e per questo ancora più esclusiva, in realtà permette in un'ora di arrivare a Firenze, Pisa, Siena o Lucca. Ma anche San Gimignano o Volterra raggiungibili, volendo, su una comoda e-bike con pedalata assistita (messa a disposizione degli ospiti dell'hotel) per una passeggiata che metta in pausa l'agitazione dei pensieriArte e cultura si fondono con profumi e colori come in una irresistibile sinfonia.

Ovunque andrete, verrete accolti dai sorrisi e dalla gentilezza del personale. L'atmosfera è curata in ogni dettaglio, il servizio impeccabile. Cortesia, disponibilità e desiderio di soddisfare l'ospite lasciandogli così il ricordo di un soggiorno felice, sono frecce nell'arco di Castelfalfi dove potrete abbracciare la natura: oliveti, cipressi, vigneti, boschi e laghi si snodano per una passeggiata lungo strade incantevoli (all'interno della tenuta ci sono anche una risorsa faunistica, antichi casali e il più grande campo da golf della regione).

Insomma, la piccola patria del buon vivere, per guardare al futuro con un nuovo respiro.