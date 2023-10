Terremoto 30 ottobre 2016: la scossa ad Acquasanta Terme | video

Terremoto 30 ottobre: la scossa in diretta ad Acquasanta Terme | video Ecco la forza della scossa di terremoto della mattina del 30 ottobre che ha devastato Umbria, Marche ed altre zone del centro Italia. Qui siamo ad Acquasanta Terme; la telecamera di sicurezza di una villa riprende in diretta quella che è la calma di una domenica mattina qualunque. Ad un certo punto però arriva la scossa. Tutto comincia a tremare; le foglie per terra, gli alberi, fino al crollo di una casa vicina che alza una densa e bianca nuvola di fumo. Immagini davvero terribili che spiegano meglio di ogni altra cosa la forza del sisma e della sua scossa di grado 6.5