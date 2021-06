Temptation Island 2021: 5 cose da sapere su coppie, tentatori e falò

Non è estate in tv senza fidanzamenti sull'orlo di una crisi di nervi, presunti tradimenti, flirt in riva al mare e tentatori pronti a tutto per lasciare il segno. Non è estate in tv senza Temptation Island, il docu reality di Canale 5 al via da mercoledì 30 giugno, con sei nuove coppie pronte a tutto per mettere alla prova la stabilità delle loro relazioni sentimentali: nella veste di conduttore narratore tornerà Filippo Bisciglia - quest'anno unico padrone di casa visto che andrà in una una sola versione, perché quella vip non è prevista -, chiamato a gestire ogni imprevisti e i falò i cui esiti sono incerti fino all'ultimo minuto. Ecco tutte le novità dell'edizione 2021, prodotta come sempre dalla Fascino di Maria De Filippi.

Temptation Island 2021, chi sono le sei coppie protagoniste

Altra edizione altri protagonisti. Il momento chiave di Temptation Island sono i casting per scovare le coppie in cerca di una risposta sui loro sentimenti, che di solito trovano ai falò davanti a Filippo Bisciglia. Si comincia quest'anno con Manuela, 31 anni, barista legata da 4 anni e mezzo a Stefano, 30, cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici: entrambi sono di Brindisi, non convivono più ma spesso lui si ferma la sera a casa di lei. «Ho scritto io a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano. Ho scoperto alcuni suoi tradimenti», ha spiegato la ragazza. Ste, 30, impiegato tecnico nel sistema portuale di Ancona, sta con Claudia, 26, da quattro anni e mezzo e dovrebbero sposarsi il 7 agosto prossimo: la data delle nozze si avvicina, lei è piena di dubbi, lui invece è pronto al grande passo. La crisi del settimo anno incombe invece su Jessica, 34, e Alessandro, 28: da quando sono andati a convivere, la storia è a un passo dal capolinea.

Non poteva poi mancare una coppia divorata dalla gelosia e in questa edizione è quella formata da Natascia, 31, e Alessio, 24: «La gelosia poi si è trasformata in eccessivi giudizi su tutto quello che sono e faccio. Io non so se andare avanti così», ammette lei. «Sì è vero che sono geloso ma se ho perso la fiducia è a causa di alcuni suoi atteggiamenti», replica lui. Floriana, 21, punta invece a costruire una famiglia ma la convivenza con Federico, 34, ha messo alla luce tutti i limiti della loro storia: «Non sto mai a casa perché con lei non ho più stimoli. È pesante e piena di fissazioni», racconta il ragazzo. Più che la differenza d'età, quasi vent'anni, è la gelosia a complicare le cose tra Valentina, 40, e Tommaso, 21: si amano, hanno progetti per il futuro, ma lui teme chiunque la guardi.

Temptation Island 2021, le anticipazioni della prima puntata

La prima puntata di Temptation Island 2021 si aprirà con lo sbarco dal caicco sulle spiagge dorate dell'Is Morus Relais, in Sardegna: lì le coppie verranno separate e per ventuno giorni vivranno in due villaggi differenti lontani da tutto e senza alcun contatto con il mondo esterno. Prima di dividersi conosceranno i venticinque single con i quali intrecceranno rapporti di amicizia e di confidenza, sviscerando i motivi che li hanno portato a partecipare al docu reality di Canale 5. Non è da escludere che una delle coppie chieda il falò di confronto poche ore dopo l'ingresso: la parola d'ordine è come sempre imprevedibilità.

Ufficio Stampa Fascino Le tentatrici di Temptation Island 2021





La coppia che farà più discutere

La coppia che farà più discutere? Secondo Filippo Bisciglia è quella formata da Valentina e Tommaso. «Le differenze d'età ci sono sempre state e fanno parlare tanto. Ma non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane. Farà parecchio discutere», ha rivelato il conduttore a Sorrisi e Canzoni. I due fidanzati convivono dal 2019, lei è una hostess e lui sta facendo gli esami per diventare istruttore di snow board. «Ci amiamo tantissimo e abbiamo dei progetti futuri, l'unico neo di questa storia è l'eccessiva gelosia di lui. Spero che Temptation Island gli faccia capire che si può fidare di me», ha spiegato Valentina. «Cercherò di imparare a gestire la mia gelosia e la mia paura di perdere Valentina. È una sfida davvero tosta, perché il solo pensiero che qualcuno la guardi e le si avvicini mi fa star male», ha ammesso Tommaso. Ne vedremo delle belle.











Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2021

A mettere alla prova le coppie in crisi ci penseranno come sempre i tentatori e le tentatrici, venticinque bellissimi e bellissime che stuzzicheranno i protagonisti di questa edizione. Come sempre, tra di loro non manca qualche volto non del tutto estraneo al piccolo schermo. Come Davide Basolo, l'ex Alchimista di Uomini e Donne, a un passo dall'essere scelto dalla tronista Giovanna Abate. Poi c'è Luciano Punzo, visto nell'ultima edizione di Pechino Express: in coppia con Gennaro Lillio formava il team dei Guaglioni. Vincenza Botti è invece un'insegnate di danza che nel 2015 partecipò a Miss Italia e più di recente a Ciao Darwin 8. Anche Giulia Mastrantoni ha partecipato a Uomini e Donne, dove ha corteggiato Michele Dentice del trono over.

Il Pinnettu e i falò della verità

Tra i momenti chiave del programma ci sono senza dubbio i video mostrati nell'ormai iconico Pinnettu - dove di solito si assiste a scivoloni, frasi cult, scatti di rabbia e reazioni senza filtri - e soprattutto i falò di confronto. «Un falò può iniziare in qualunque momento della notte, ma non sai mai quando potrà finire. Negli anni è anche successo che abbiamo terminato al sorgere del sole», ha rivelato Filippo Bisciglia a Chi. Anche quest'anno potrà accadere di tutto, anche che una coppia chieda il confronto appena poche ore dopo l'ingresso e per i motivi più disparati. «Non scorderò mai quello tra Emanuele e Alessandra: lui decide di lasciare il programma con una single, ma durante la notte ci ripensa e chiede di rivedere Alessandra», ha ammesso il conduttore. «Noi non sapevamo se lei fosse disposta a rivederlo. Lui insiste, da uomo, e si prende le sue responsabilità, ammette tutto. Oggi sono sposati con tre figli. Al secondo falò piangeva lui e piangevo anche io. La verità è sempre alla base di questo meraviglioso viaggio dei sentimenti».