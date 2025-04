Da Mario Adinolfi a Antonella Mosetti, il cast dell’Isola dei Famosi 2025 è il più incredibile di sempre

Dopo il GF e il debutto (disastroso) di The Couple, Canale 5 torna a puntare sull’intramontabile Isola dei Famosi, al via mercoledì 7 maggio con un cast tutto nuovo e alcune novità anche alla conduzione. A prendere il posto di Vladimir Luxuria sarà infatti Veronica Gentili, che per la prima volta si misura con un prime time dedicato al puro intrattenimento. Al suo fianco, in studio, un volto storico del programma: Simona Ventura, che torna in veste di unica opinionista dopo essere stata in passato sia conduttrice che naufraga. Inviato speciale dall’Honduras sarà Pierpaolo Pretelli, volto già noto al pubblico Mediaset.

Come sempre, però, il cuore del format resta il cast. E su questo fronte, la selezione di quest’anno non manca di spunti, ma nemmeno di critiche. I nomi ufficializzati – dodici finora – lasciano spazio a più di un dubbio. Tra i partecipanti troviamo Chiara Balistreri, nota per aver raccontato pubblicamente gli abusi subiti dall’ex fidanzato e oggi desiderosa di lasciarsi alle spalle quel passato attraverso un’esperienza leggera e rigenerante. Con lei ci saranno l’attrice Loredana Cannata (recentemente vista in Diamanti), il cantante neomelodico Angelo Famao, la showgirl Antonella Mosetti (già passata per il Grande Fratello Vip), e Cristina Plevani, prima vincitrice della storia del Grande Fratello.

Completano il gruppo Teresanna Pugliese (volto di Uomini e Donne), il conduttore radiofonico Omar Fantini, l’attore Mirko Frezza, la tennista Camila Giorgi, la storica conduttrice Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano (ex Amici) e il cantante Paolo Vallesi, vincitore della seconda edizione di Ora o mai più.

A questi, secondo quanto anticipato da Davide Maggio, si aggiungerebbero due nomi “forti” ma divisivi: Mario Adinolfi, noto per le sue posizioni ultra-conservatrici, e l’ex Iena ed europarlamentare Dino Giarrusso, anche se la sua presenza non è ancora stata confermata ufficialmente.

Il cast, insomma, sembra voler mescolare vecchie glorie, personaggi discussi e storie forti, ma non tutti i nomi sembrano davvero “famosi” o facilmente riconoscibili. E, soprattutto, si fa sentire il rischio di sovrapposizione con altri reality Mediaset, in un’annata che ha già visto il format reality mostrare segni di affaticamento. Sarà sufficiente l’effetto nostalgia – e qualche nome controverso – a riportare l’Isola al centro dell’attenzione?