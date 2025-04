Camila Giorgi riparte dall’Isola dei Famosi: l’addio al tennis, i guai fiscali e una nuova sfida

A un anno dal suo silenzioso e improvviso addio al tennis, Camila Giorgi torna sotto i riflettori in un contesto completamente diverso: sarà infatti una delle concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, al via a maggio su Canale 5, con la conduzione di Veronica Gentili. L’ex tennista si metterà alla prova nell’arcipelago honduregno di Cayos Cochinos, dando il via a una nuova fase della sua vita lontana dai campi da gioco.

Dopo aver chiuso senza clamore una carriera che l’aveva portata fino alla 26ª posizione del ranking WTA, Giorgi si è dedicata ai social e al mondo della moda, lasciandosi alle spalle un rapporto tutt’altro che sereno con il tennis. Uno sport che le ha regalato momenti di gloria – su tutti il trionfo al WTA 1000 di Montreal nel 2021 – ma anche critiche, polemiche e una fama spesso legata più alla sua incostanza che al talento puro. Accanto a lei, sempre presente e altrettanto discusso, il padre Sergio, figura centrale e spesso controversa della sua carriera.

La chiusura della carriera agonistica è avvenuta lontano dai riflettori, senza annunci ufficiali né cerimonie d’addio. Solo in seguito, ospite a Verissimo, Camila ha raccontato la sua versione: «Io sparita all’improvviso? È la versione che hanno raccontato. Non sono sparita, dovevo fare un annuncio a Parigi sul mio ritiro, poi è uscito sul sito dell’antidoping che mi ero ritirata e la cosa è diventata pubblica. Volevo smettere da anni, è una vita pesante».

Dopo il ritiro a maggio, l’ex tennista ha iniziato una nuova carriera come food influencer, condividendo sui social ricette, scelte alimentari e contenuti lifestyle che hanno attirato l’attenzione di un pubblico diverso da quello degli appassionati di tennis.

Il ritiro, però, ha coinciso anche con l’esplosione di problemi fiscali che hanno coinvolto lei e la sua famiglia. Accuse che la Giorgi ha sempre respinto, attribuendo le responsabilità alla cattiva gestione da parte di terzi: «La mia famiglia non era consapevole della situazione del fisco, i problemi sono nati a causa delle persone che mi gestivano. Quando ho firmato per il ritiro si è scatenato il caos. Non ci siamo mai spaventati, abbiamo cambiato le persone che si occupavano di me e ora siamo in ordine. E mi dispiace che le colpe siano state addossate a mio padre. Non mi piace la parola vittima, ma stavolta è così».

Come se non bastasse, l’ex tennista è stata coinvolta anche in un’inchiesta legata ai falsi vaccini anti-Covid a Vicenza. Camila ha spiegato di essere rimasta sorpresa e amareggiata: «Sono rimasta molto sorpresa dalla dottoressa perché pensavo avessimo un rapporto umano, invece appena è stata in difficoltà ha fatto il mio nome, mi è dispiaciuto. Io non sapevo che non mi avesse fatto il vaccino. L’ho scoperto solo in un secondo tempo che non era vero». L’udienza è fissata per maggio, lo stesso mese in cui sbarcherà in Honduras.

Dopo quattro titoli in carriera e una vita sotto i riflettori per motivi sportivi, mediatici e giudiziari, per Camila Giorgi si apre ora un nuovo capitolo, forse più leggero, ma non meno esposto: quello del reality show. Lontano dalle racchette, ma non dalle sfide.