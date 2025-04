Ilary Blasi, il ritorno in tv è un flop: “The Couple” delude tutti

È partito solo da una settimana, ma già si parla di flop per The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Lanciato lo scorso 7 aprile come “novità” del palinsesto Mediaset, il programma si proponeva come una sorta di evoluzione del Grande Fratello, sostituendo i singoli concorrenti con coppie, ma mantenendo intatto lo schema: convivenza forzata, dinamiche di gruppo, prove da superare e un montepremi finale.

Un format che, però, non ha convinto né incuriosito. La sensazione diffusa è che si tratti semplicemente di una copia mal riuscita del GF, tanto che in molti si chiedono dove sia, in effetti, la novità.

Il pubblico non ha fatto sconti: già dopo la prima puntata, le critiche online si sono moltiplicate, con commenti pungenti e richieste di chiusura anticipata. Il giudizio è stato unanime: programma poco originale, cast debole, dinamiche trite e ritrite.

E i numeri parlano chiaro. Dopo un esordio tutto sommato discreto (18,6% di share e oltre 2,2 milioni di spettatori), la seconda puntata andata in onda lunedì 14 aprile ha subito un crollo verticale: appena il 13% di share e poco più di un milione e mezzo di spettatori. Un dato preoccupante, soprattutto se confrontato con il successo di Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma di Alberto Angela in onda su Rai 1, che nella stessa serata ha raccolto oltre 3 milioni di telespettatori e il 19,1% di share, conquistando pubblico e critica con il suo consueto mix di cultura e divulgazione.

Sui social, il malcontento è tangibile. Il profilo Instagram ufficiale del programma è bersagliato da commenti al vetriolo: “Che programma inutile! Un branco di ignoranti nullafacenti… il milione di euro era meglio darlo in beneficenza”, scrive un utente. “Hanno sbagliato la formula e i personaggi. Manca di sostanza”. E ancora: “Programma pessimo. La fotocopia del GF… noioso, e vincere tutti quei soldi per delle prove ridicole è vergognoso”.

Non sorprende quindi che già si parli di una possibile cancellazione anticipata, come accaduto di recente a La Talpa, altro reality targato Mediaset finito prematuramente nell’oblio. Per Ilary Blasi si tratterebbe dell’ennesima battuta d’arresto, in un momento non particolarmente fortunato della sua carriera televisiva.