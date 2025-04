Simona Ventura ha 60 anni: «Amori, gioie e dolori… vi racconto tutto»

Sessant’anni e non sentirli, o forse sì? Simona Ventura taglia un traguardo importante e lo fa con la sua solita ironia. Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice ha scherzato sull’età che avanza: «Non so se pensarlo come un giorno facile o difficile. Le mie amiche d’infanzia di Chivasso mi hanno detto che ora cominciano gli acciacchi. Le farmacie hanno iniziato a mandarmi gli sconti per i senior. Mi consola almeno di avere la riduzione in treno…».

Ironia a parte, i sessanta anni di SuperSimo sono colmi di esperienze significative, sia sul piano professionale che nella sfera privata.

Il suo primo amore sotto i riflettori fu con l’ex calciatore Stefano Bettarini, che sposò nel 1998. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Niccolò e Giacomo. Dopo la separazione, il loro rapporto ha vissuto momenti altalenanti, tra accuse reciproche e incomprensioni, ma nel tempo sono riusciti a costruire una nuova forma di armonia: «Con Stefano sono alti e bassi. Vie di mezzo, mai!».

Oggi, Simona parla con orgoglio dei suoi tre figli: «Niccolò ha 26 anni e fa il personal trainer a Milano, Giacomo ne ha 24 e lavora in tv a Roma a BellaMa’ con Diaco. E Caterina (la figlia adottiva), che ne compie 19 a maggio, vuole studiare per fare la psicologa: ora si prepara alla maturità».

Caterina, entrata nella vita di Simona nel 2006 quando aveva appena un mese e mezzo, continua a mantenere i contatti con la madre biologica: «Adesso è maggiorenne e decide da sola quando incontrarla. Il suo ingresso nella nostra casa è stato una benedizione: tutto, dopo, ha cominciato ad aggiustarsi».

Guardando indietro agli anni ‘90, Ventura si ritrova in un paragone a dir poco sorprendente: quello con Chiara Ferragni. «Mi riconosco molto nella sua storia con Federico, per fortuna ai miei tempi i social non c’erano. Entrambi stanno attraversando momenti complicati. Non parteggio per nessuno, però di Chiara voglio dire che ha sbagliato, ma ha pagato il suo errore, ed è giusto che si vada oltre».

La seconda grande storia d’amore di Simona è arrivata nel 2010, con Gian Gerolamo Carraro, detto Gerò. Un incontro casuale, nato nella sala d’attesa di un ortopedico dopo due piccoli incidenti sulle piste da sci (lei con una distorsione, lui con una gamba rotta). I due si trasferirono insieme già un anno dopo, ma nel 2018 annunciarono la fine della relazione con un video su Instagram.

Poi, come nelle migliori favole, è arrivato l’imprevisto più bello: l’amore per Giovanni Terzi. Un legame così profondo da farle cambiare idea persino sul matrimonio: «Ero convinta che sarei rimasta sola, è l’unica cosa che non mi sarei immaginata di riuscire a fare: sposarmi per la seconda volta». E così, dopo sei anni insieme, nel luglio 2024 si sono detti “sì” con una romantica cerimonia nel parco del Grand Hotel di Rimini.

Oggi, Simona vive un amore maturo e sereno: «Con Giovanni condividiamo i progetti, le giornate, la vita». E insieme guardano al futuro con entusiasmo: «Lavorare per un’altra decina di anni e poi di trasferirci al mare».