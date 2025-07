Il Diavolo veste Prada 2: le immagini dal set, i nuovi look e i primi spoiler sulla trama

Diciamolo senza troppi giri di parole: il ritorno de Il Diavolo veste Prada ha scatenato un mix di emozioni che è difficile ignorare. L’annuncio ufficiale del sequel, seguito dall’inizio delle riprese — celebrato su Instagram con un enigmatico post che mostrava un paio di décolleté rosse — ha riportato tutti in fibrillazione. Da un lato, l’entusiasmo di rivedere insieme sullo schermo l’iconica coppia Meryl Streep-Anne Hathaway; dall’altro, la malinconia di ricordare un’epoca in cui il primo film usciva e i social ancora non esistevano. E poi c’è lo stupore: davvero, dopo così tanti anni, stanno facendo il sequel di uno dei film più amati di sempre da chi vive (o sogna) il mondo della moda?

Ora che le riprese sono ufficialmente iniziate, questa tempesta di sentimenti si è trasformata in una sola, grande domanda: che fine hanno fatto Andy, Miranda, Nigel, Emily e compagnia?

Il Diavolo veste Prada 2, la possibile trama

Al momento la trama di Il Diavolo veste Prada 2 resta avvolta nel mistero. Nel finale del primo film, avevamo visto Andy lasciare la redazione di Runway per intraprendere una carriera in un importante quotidiano di New York, mentre lo sguardo tra lei e Miranda Priestly rimaneva carico di significato, rispetto e affetto. Dalle prime immagini diffuse, vediamo Anne Hathaway nel ruolo di Andrea Sachs con una valigia in mano e una borsa con la scritta Runway, che lascia intendere un possibile ritorno nella redazione del magazine.

Non è ancora certo, ma è probabile che la sceneggiatura si ispiri al romanzo di Lauren Weisberger Revenge Wears Prada: The Devil Returns – La vendetta veste Prada, sequel letterario pubblicato nel 2013. In questo libro, Miranda si trova a fine carriera, alle prese con il declino dell’editoria tradizionale e in conflitto con la sua ex assistente Emily Charlton, ora una dirigente di successo di un colosso del lusso, il cui gruppo pubblicitario è fondamentale per le sorti di Priestly. Il film uscirà il 1° maggio 2026.

Le foto (e i look) del sequel

Il telefono è sempre in mano, anche se ormai non è più un BlackBerry ma un iPhone, e l’espressione indaffarata non è cambiata. Tuttavia, il passo maldestro del passato è stato sostituito da una camminata elegante tra le strade trafficate di New York. Se nel primo film Andy era ancora alla ricerca della propria autonomia stilistica — grazie anche a Nigel e agli stivali Chanel di pelle nera — ora la situazione sembra completamente mutata. I primi look che emergono dal set mostrano una Andy trasformata: una collana di perle abbinata a un completo gessato firmato Karl Lagerfeld, una jumpsuit blu navy accompagnata da una borsa Valentino, e un abito oversize multicolor di Gabriela Hearst che parla da solo, abbinato al bucket hat Sierra firmato AMOR Y MEZCAL della collezione SS 2026. Questi scatti anticipano l’onda d’urto che il film avrà sulle tendenze street style del 2026. Se vent’anni fa Il Diavolo veste Prada era un manuale di stile, ora con l’influenza dei social media l’impatto sarà ancora più potente.

Ma una cosa è certa: ritorna il maglione color ceruleo. Questo sequel non rappresenta solo un ritorno per i fan, ma anche per gli stessi attori, che sono stati catapultati indietro nel tempo. Non sorprende quindi che Anne Hathaway abbia scelto di inaugurare l’inizio delle riprese con un omaggio nostalgico, pubblicando su TikTok un video in cui si lava i denti indossando un maglione color ceruleo, un chiaro richiamo alla famosa scena del primo giorno di Andy da Runway. Quel colloquio che non si apriva con la skincare ma con un bagel alla cipolla, seguito dall’iconico discorso di Miranda Priestly sulla sfumatura di azzurro che ormai terrorizza tutte le stagiste del mondo della moda (e non solo).

Il cast de Il Diavolo veste Prada (e il nuovo fidanzato di Andy)

Nonostante siano passati due decenni, il cast del sequel resta sostanzialmente fedele all’originale. Ritroviamo infatti Anne Hathaway nel ruolo di Andrea Sachs, Meryl Streep come Miranda Priestly, Emily Blunt nel ruolo di Emily Charlton, e Stanley Tucci nei panni di Nigel. Anche la cara amica di Andy, Lily, sarà presente, così come il presidente del gruppo editoriale di Runway, il signor Irv Ravitz, che nel frattempo ha dovuto affrontare molte trasformazioni.

Non tornerà invece Adrian Grenier, alias Nate, il fidanzato di Andy nel primo film. Un’assenza che molti fan accoglieranno senza troppe lacrime: il personaggio è stato spesso criticato per il suo atteggiamento poco supportivo e per l’influenza negativa sulla protagonista. Ma niente paura: secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, Andy Sachs avrà un nuovo interesse romantico. La scelta è ricaduta su Patrick Brammall, attore australiano già visto in Glitch ed Evil, che andrà quindi a sostituire, almeno sentimentalmente, il vecchio Nate.

Accanto a lui, spuntano altri volti nuovi destinati a lasciare il segno: Simone Ashley, reduce dal successo di Bridgerton, Kenneth Branagh nel ruolo inedito del marito di Miranda Priestly, Lucy Liu, doppiatrice e attrice amatissima, Justin Theroux (recentemente visto in Beetlejuice, Beetlejuice), e Pauline Chalamet, sorella di Timothée, pronta a conquistare il pubblico con un personaggio ancora top secret.