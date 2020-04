Sei serie tv da vedere dopo La casa di carta

Netflix

NETFLIX - I AM NOT OKAY WITH THIS

I produttori sono quelli di Stranger Things, la regista è la stessa di The end of the f***ing world (altra gemma da recuperare), l'impronta si vede: si sovrappongono un'ironia dark, una drammatica leggerezza, una punta di splatter. C'è una ragazzina dalla vita e la sessualità tormentate, alle prese con una forza fuori controllo, però non si scivola mai sulla solita banale storia di supereroi. In tutto sono una manciata di brevi puntate. Finiscono di corsa, senza accorgersene. Ed è un vero peccato.