Il vostro amichevole Spider Man di quartiere è tornato su PlayStation 5, e raddoppia!

Dopo il successo del primo capitolo del gioco, “Spider-Man”, uscito nel 2018 per PlayStation 4, ed un altrettanto fortunato DLC che ha introdotto nel 2020 il personaggio di Miles Morales e che ha aperto il gioco alla nuova generazione con una rimasterizzazione per PlayStation 5, “Spider-Man 2” è disponibile per gli utenti Sony.



Il vecchio Spider Man, Peter Parker, ed il nuovo, Miles Morales, si ritrovano in questo secondo capitolo ad affrontare nuovi ed iconici avversari per le strade di New York.

Tra i tanti avversari di questo nuovo capitolo, i due dovranno affrontare Venom, celebre antagonista, più volte comparso in fumetti, versioni animate, videogiochi e film, seppur assente attualmente nel Marvel Cinematic Universe, a causa di una proprietà dei diritti dell’immagine del simbionte gelosamente conservata da Sony, ma anche criminali del calibro di Sandman, Mysterio, comparso invece al cinema in “Spider Man: Far from Home” del Marvel Cinematic Universe, e Craven, pronto ad una futura apparizione in un film sempre prodotto da Sony.

La sfida, a livello di sceneggiatura, è dare spazio e la giusta importanza ai due protagonisti, permettendo loro di crescere e svilupparsi durante la narrazione, senza snaturare il loro percorso e la loro evoluzione. Proprio per questo motivo tanti eventi, da sempre fondanti nella narrazione e inseriti in ampi spazi di film e giochi precedenti, sono stati ridimensionati, forti della popolarità che gli scala muri di New York possono oggi vantare, introdotti attraverso dialoghi, flashback ed altre modalità tipiche del genere del videogioco action in terza persona ed utili per non lasciare spaesati i nuovi fan che si confrontano per la prima volta con queste trame.

Grazie ad una combinazione di eventi, personaggi che tornano, nuovi volti, ed una struttura di missioni primarie e secondarie migliorata anche grazie ai feedback dei giocatori, sarà possibile vivere New York e, come nel primo capitolo, immortalare attraverso la macchina fotografica momenti di quotidianità della frenetica Grande Mela.

La possibilità di dondolare e planare tra i grattacieli, forti anche di una fisica del gioco studiata minuziosamente, combinati con le tante attività, missioni secondarie e oggetti collezionabili, oltre ad un peculiare sistema per sbloccare i viaggi rapidi per i vari punti di interesse, porta il giocatore a sperimentare e godersi la città di New York, viaggiare per le sue strade e godersi le altezze offerte dai tanti palazzi e grattacieli.

Il gioco di Insomniac sarà presto disponibile, pronto a riportare i giocatori in una New York piena di pericoli e minacciata da organizzazioni criminali e supercattivi, e a regalare molte ore di divertimento per i vecchi e i nuovi fan dell’arrampica muri.