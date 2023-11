Facebook e Instagram a pagamento, arriva l'avviso ma niente paura

Se non l'hai ancora ricevuto, preparati perché sta per arrivare il messaggio di Facebook e Instagram per avvisare del lancio della versione a pagamento. Niente paura, però, perché seppur circoscritta agli utenti europei, la novità è una possibilità e non un obbligo. Come recita l'avviso recapitato dalle due piattaforme a chi apre l'app mobile: "Vuoi abbonarti o continuare a usare i nostri prodotti senza costi aggiuntivi con le inserzioni?", si legge nel titolo. Cui seguono i dettagli: "Le leggi stanno cambiando nella tua area geografica, pertanto abbiamo introdotto una nuova possibilità di scelta relativa al modo in cui usiamo le tue informazioni per le inserzioni". Poi c'è la spiegazione su cosa cambia scegliendo di pagare 12,99 euro al mese, oppure di non sborsare un euro per mantenere la situazione attuale. La differenza sta negli annunci pubblicitari, che saranno presenti sulla bacheca di chi opterà per la versione gratuita, mentre scompariranno dal news feed di chi verserà il canone mensile. In quest'ultimo caso, inoltre, Meta non consentirà alle aziende terze di utilizzare i dati degli abbonati.

Il messaggio di Meta

Per evitare errori o equivoci, quindi, ammesso che non sia disposto alla sottoscrizione, basta scegliere l'opzione "usa senza costi aggiuntivi". Ma perché Meta sta inviando questi avvisi? Si tratta della risposta a quanto imposto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che nei mesi scorsi ha vietato alla compagnia di utilizzare i dati personali degli utenti, senza avvisarli e ottenere il loro consenso. Un verdetto determinante, poiché l'uso dei dati consente la realizzazione di annunci personalizzati, attività vitale per le due piattaforme di Mark Zuckerberg, i cui introiti derivano al 90% dagli inserzionisti, interessati a raggiungere un'ampia platea grazie alla popolarità di Facebook e Instagram. Dopo la decisione di Apple di far scegliere a ogni possessore di iPhone e iPad se essere tracciati o meno da ogni singola applicazione che utilizzano (con il trionfo del no che in un anno ha tolto a Meta una decina di miliardi di dollari), l'imposizione dell'Ue ha portato la società di Menlo Park a escogitare questa trovata per rispettare le norme europee e rimediare al calo delle entrate.

L'abbonamento mensile per evitare gli annunci pubblicitari costa 9,99 euro al mese sul web e 12,99 euro ogni trenta giorni per l'app mobile, con la differenza dovuta alla commissione trattenuta da Apple e Google per ogni transazione effettuata sui rispettivi store digitali. Fino al 1 marzo 2024 nel costo saranno incluso gli account presenti nel Centro gestione, mentre dopo tale data bisognerà aggiungere 8 euro al mese per ogni altro account. Da non confondere con Meta Verified, altro abbonamento che la compagnia ha lanciato in estate (16,99 euro/mese) per avere la spunta blu, la sottoscrizione anti pubblicità si può sospendere in qualsiasi momento, con la conseguenza di tornare a vedere gli annunci tra un post e l'altro.