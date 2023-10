Canali Whatsapp: i leader al debutto

Uno, due, tre e via. Nelle ultime ore c’è stato il debutto dei maggiori leader politici che si sono affrettati, dopo il roll out iniziato a metà di settembre, ad aprire il loro canale Whatsapp. In poche ore, si sono hanno attivato la nuova funzionalità Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Matteo Renzi, mentre mancano ancora all’appello, al momento, Antonio Tajani, Nicola Fraotianni e Angelo Bonelli.

La diversa consistenza della base degli iscritti, a poche ore dall’apertura, ci restituisce la misura del diverso presidio e della differente capacità di raccolta dell’audience digitale. A guidare la classifica degli iscritti c’è prima tra tutti Giorgia Meloni, con all’attivo già 39.000 iscritti, poi c’è il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte con 16.500 e terzo il segretario leghista Matteo Salvini che di iscritti ne ha già raccolti 3.700.