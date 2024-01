Praga firma per gli F-35

Il governo della Repubblica Ceca ha firmato oggi una lettera di offerta e accettazione (Loa) che ufficializza l'intenzione di acquistare 24 velivoli di quinta generazione F-35 Lightning II di Lockheed Martin. Grazie al programma Foreign Military Sale del governo statunitense, l'aeronautica militare ceca riceverà il suo primo velivolo nel 2031, nella configurazione più recente e avanzata, denominata Block 4. “Siamo lieti che il governo della Repubblica Ceca sia entrato ufficialmente a far parte del programma F-35 Lightning II”, ha commentato il tenente generale dell’Aeronautica militare statunitense Mike Schmidt, Executive Officer dell’F-35 Joint Program Office “questa partnership con il Ministero della Difesa ceco garantirà fornitura e supporto dei velivoli F-35 per decenni, assicurando all’Aeronautica militare ceca un’interoperabilità senza pari e la capacità di contrastare le minacce attuali e future.”

Oltre ai velivoli, la fornitura prevede inoltre l’addestramento del personale, l’assistenza e il supporto logistico nonché lo sviluppo di altri servizi di supporto volti a garantire il corretto svolgimento delle consegne di tutti i 24 esemplari gli F-35. Bridget Lauderdale, vicepresidente di Lockheed Martin e general manager del programma F-35, ha dichiarato: “Con questa firma la Repubblica Ceca diventa la diciottesima nazione a aderire al programma Joint Strike Fighter, siamo onorati di poter collaborare con l’Aeronautica militare del Paese i cui velivoli si uniscono a quelli di altre nazioni europee andando a rafforzare e accrescere l’interoperabilità e aumentando in modo significativo la capacità di deterrenza della Nato. L’F-35 rappresenta la soluzione migliore per la futura flotta di caccia di Praga, grazie alle capacità di quinta generazione che migliorano l’efficacia della nazione nello spazio di battaglia per la sicurezza del ventunesimo secolo.” Entro il 2030 più di 600 esemplari dello F-35, compresi due squadroni completi di F-35 statunitensi di stanza presso la base inglese della Raf di Lakenheath, a nordest di Londra, opereranno insieme da oltre dieci paesi europei. Attualmente gli F-35 operano da 32 basi in tutto il mondo. A oggi, Lockheed-Martin – colosso dell’aerospazio con 122.000 dipendenti in tutto il mondo - ha consegnato oltre 990 esemplari, ha formato più di 2.280 piloti e 15.400 addetti alla manutenzione, mentre la flotta di F-35 ha superato le 773.000 ore di volo cumulative.