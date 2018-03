Serie A, le date dei recuperi delle partite rinviate per la morte di Astori

Giovanni Capuano - 5 marzo 2018

Il cordoglio suscitato dalla morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori, ha portato Figc e Lega Serie A a cancellare quello che restava della 27° giornata del campionato.



Sette partite programmate il 4 marzo che devono essere recuperate con notevoli difficoltà soprattutto per il derby Milan-Inter che intreccia le lotte per la Champions e l'Europa League (il Milan giocherà il 15 marzo con l'Arsenal).

Non sarà semplice perché il calendario dei prossimi due mesi e mezzo è congestionato e senza una data libera a meno che il Milan, impegnato ancora in Europa League e qualificato per la finale di Coppa Italia del 9 maggio, non esca dalla competizione europea.

Il punto fermo è che sarà impossibile posizionare i recuperi di domenica dal momento che non esiste possibilità di allungare di una settimana la stagione che si conclude il 20 maggio, ultima tra le leeghe top d'Europa con il Mondiale di Russia 2018 che incombe e darà il suo calcio d'inizio il 14 giugno con la partita inaugurale.

Quando si potrà giocare Milan-Inter

L'ipotesi al momento più concreta è che il derby Milan-Inter possa essere disputato il 9 maggio al posto della finale di Coppa Italia. Serve che i rossoneri non si qualifichino all'atto conclusivo dell'Europa League e che il protocollo della Coppa Italia, che prevede anche la presenza del Presidente della Repubblica in tribuna per la premiazione, possa essere modificato con così poco preavviso. L'altra ipotesi porta al 23 maggio.

L'altra condizione perché la data del 9 maggio sia utilizzabile è che la Juventus non arrivi in finale di Champions League. Si gioca a Kiev il 26 maggio ed entrerebbe in collisione con l'eventuale recupero della Coppa Italia posizionato il 25 maggio. Un intreccio che non sarà semplice sciogliere.

Gli altri recuperi della 27° giornata

Meno difficile posizione il recupero delle altre 6 partite saltate per la morte di Astori. Tutte tranne Atalanta-Sampdoria potevano essere giocate il 14 marzo in orario pre-serale, in coincidenza con il recupero già fissato di Juventus-Atalanta cancellata dalla nevicata sull'Allianz Stadium.

La Fiorentina ha chiesto e ottenuto, però, di non essere costretta a tornare a Udine così vicina alla data della morte di Astori. La Lega ha così deciso di fissare i recuperi tra il 3 e il 4 aprile tenendo anche in considerazione l'impegno già fissato tra Atalanta e Spal che scenderanno in campo il 6 aprile. Atalanta-Sampdoria si giocherà l'11 aprile.







