Milan; Gazidis-Gattuso sempre più vicini

Parametro Zero - 8 gennaio 2019

Ivan Gazidis e Rino Gattuso amici per la pelle. Sembra essere questa l'attualità al Milan, anzi, a Milanello dove partono ed arrivano telefonate quotidiane tra il neo ad rosonero e l'allenatore. Allenatore che due settimane fa sembrava essere in bilico con lo stesso Gazidis che aveva preso il telefono e chiamato Arsene Wenger per portarlo al Milan.

La richiesta economica (e le pretese contrattuali) dell'allenatore francese avevano però abortito la trattativa fin dal principio e così, vista la difficoltà di trovare un traghettatore fino al termine del campionato, ecco che il dirigente sudafricano ha virato: fiducia totale a Gattuso. E così ecco le telefonate quotidiane; così ecco gli incontri frequenti tra i due.

Un rapporto talmente stretto che Gazidis starebbe addirittura pensando ad una figura all'inglese, con Gattuso allenatore-manager. Ovviamente dietro tutto questo c'è una condizione ed una sola: la qualificazione alla prossima Champions League.

Per una figura in ascesa però ce ne sarebbe una in difficoltà. Leonardo sembra essere sotto oservazione ed il suo futuro, si vocifera, è legato all'andamento di questa sessione di mercato

