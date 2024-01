Samsung Galaxy S24 sarà svelato il 17 gennaio. Ecco come sarà

Come tradizione sarà la nuova serie Samsung Galaxy S a battezzare l'anno e dare una forte sterzata al mercato degli smartphone. Stavolta il concetto vale più del consueto, perché i coreani hanno in canna l'asso nella manica. Si chiama Gauss ed è il modello di intelligenza artificiale generativa sviluppato in casa, svelato lo scorso novembre nel corso di Samsung AI Forum 2023. Il nome del sistema è un omaggio al genio del matematico e fisico tedesco Carl Friedrich Gauss, ma ciò che conta sono le sue potenzialità, considerando che verrà gradualmente implementato all'interno dei dispositivi.

Il primo sarà probabilmente il Galaxy S24 Ultra, il top di gamma della famiglia che ha reso celebre il produttore coreano, consentendogli di vendere centinaia di milioni di pezzi e guadagnarsi un posto al sole nella fascia alta del mercato mobile, insieme ad Apple (va tenuto a mente, in tal senso, che tra i dieci telefoni più venduti del 2023 ci sono 5 modelli Samsung e 5 diversi iPhone). Come sarà possibile fare con l'AI nel telefono che arriverà con una scocca in titanio? Se è ancora presto per dirlo con certezza, si può ipotizzare come un modello di AI generativa con il suo chatbot possa velocizzare una serie di attività di routine e facilitare la creazione di testi, immagine e coding. Proprio come abbiamo imparato a vedere e a fare con ChatGPT e software simili.

Chi con il telefono ci lavora, o comunque è solito produrre certi tipi di contenuti, potrà bruciare i tempi per traduzioni, conversioni testo-voce e viceversa, traduzioni, correzioni testi e creazioni di immagini sulla base dei prompt testuali. Immaginando, poi, nel caso specifico, la presenza di S-Pen, probabilmente gli ingegneri di Samsung avranno messo a punto qualche sorpresa per trasformare uno schizzo in un disegno, oppure accelerare e ampliare gli effetti per l'editing di foto e video. Implementare l'intelligenza artificiale generativa in un dispositivo apre nuovi scenari in ambito sicurezza, per questo Samsung ha annunciato la creazione del Red Team, un gruppo di addetti specializzati cui spetta il computo di testare i modelli AI per individuare e rimediare a eventuali problemi legati alla privacy e alla sicurezza dei dati.

Per scoprire il potenziale di Galaxy AI bisognerà attendere il 17 gennaio, il giorno del primo Samsung Unpacked stagionale (l'altro è in programma tra fine luglio e inizio agosto), in cui l'azienda coreana svelerà al pubblico Galaxy S24. A differenza dell'ultima occasione, quando furono tolti i veli ai pieghevoli Z Fold5 e Z Flip5, l'evento non sarà di scena in Corea del Sud ma negli Stati Uniti, per la precisione al Sap Center di San Jose e si potrà seguire in live streaming sul canale YouTube dell'azienda. Sarà l'occasione per vedere non solo i nuovi smartphone, ma anche altri prodotti in rampa di lancio: gli auricolari Galaxy Bud 3 Pro, il Galaxy Watch e forse pure il visore per la realtà aumentata e virtuale, già posticipato diverse volte.