Una gita a | Il Molise

Quante volte vi siete detti: "Andiamo a fare una gita" e la risposta è stata: "Si, ma dove?". Sono Andrea Soglio, giornalista di Panorama e questi sono i miei podcast per aiutarvi a rispondere a questa domanda e farvi conoscere storie e luoghi misteriosi ma affascinanti.

E' prassi sostenere che "Il Molise non esiste". Una battuta nata per chissà quale motivo e che purtoppo ha trovato terreno fertile e si è radicata nelle convinzioni degli italiani secondo cui sarebbe una terra inesistente e, in quanto tale, da evitare. Oggi vi sfato questa diceria.