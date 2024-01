Secondo i giudici Joanna Dennehy «aveva un desiderio sadico di sangue» e se gli omicidi non fossero stati abbastanza per provarlo, quello che Dennehy ha dichiarato in seguito a uno psicologo carcerario lo è stato: «Ho ucciso per vedere cosa avrei provato, per vedere se ero davvero fredda come pensavo. Poi ci ho preso gusto».